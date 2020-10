Kai Magnus Sting trat in Mönchengladbach auf : Ein Abend voller Wortgewalt und Ruhrpott-Charme

Mönchengladbach Kai Magnus Sting kam in seinen 90 Minuten im Theater im Gründungshaus nicht zur Ruhe. Der in Duisburg geborene Kabarettist foppte während seines Auftritts gerne auch das Publikum.

Kaum einer, der sich so schön, so intelligent und so mitreißend aufregt. Mit so viel Elan, Energie, Wortgewalt und unter Einsatz seines ganzen Körpers. Kai Magnus Sting flitzte am Freitagabend 90 Minuten lang auf der Bühne des Theaters im Gründungshaus hin und her und kam in seinem Programm unter dem Motto „Sonst noch was?“ vom Hölzchen aufs Stöckchen, ohne je den Faden zu verlieren – auch wenn er es gelegentlich vorgab, um das Publikum zu foppen, in dem es immer einen gab, der auszuhelfen versuchte.