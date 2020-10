Auszeichnung in Mönchengladbach : Kunstpreis „CityARTists“ geht an Klaus Schmitt

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher c/o-Künstler Klaus Schmitt hat den „CityARTists-Preis“ des NRW-Kultursekretariats erhalten. Er wurde vom Kulturbüro der Stadt Mönchengladbach der Jury vorgeschlagen.

In der Begründung der Jury heißt es: „Seit den frühen 1980er-Jahren baut Klaus Schmitt konsequent seine ungegenständlichen Bilder aus Farben auf und schafft Räume mit seinen Skulpturen. Die Jury überzeugt an dem Vorschlag die künstlerische Konsequenz und malerische Stärke des Werks. Schmitt zählte in den frühen 1980ern zu den Künstlern, die entgegen den Strom der figurativen Malerei weiter an den Grundfragen von Malerei und Raum arbeiten. Konsequent entwickelte er seine Malerei aus Konstellationen von Farbbalken und scheinbar improvisierten Rauminstallationen aus Holzbalken und Flächen; Farben und Konstruktion definieren auf ihre Weise den Raum. Unter Künstlern sehr geschätzt hat er durch das Programm seines Kunstvereins die Kunstszene in der Stadt Mönchengladbach außergewöhnlich bereichert.“