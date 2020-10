Kultur in Leverkusen : Theater Strahl begeistert mit Masken

Leverkusen Ein wundervoller Abend über Abschied und Neuanfang, Liebe und Freundschaft im Forum. Fünf Schauspieler wechselten oft ihre Kostüme und schlüpften in verschiedene Rollen.

Die Schauspieler waren glücklich, überhaupt auf der Bühne stehen zu dürfen, obwohl der Blick in Sitzreihen mit riesigen Lücken nicht erhebend sein dürfte. Aber davon war nichts zu spüren bei dieser weiteren hinreißenden Vorstellung von fünf Schauspielern, die hinter den Kulissen mehrfach Kostüme und Rollen wechselten, so dass man tatsächlich den Eindruck hatte, die Schulabschluss-Party mit einer ganzen Klasse zu feiern. Ohne Worte, und wegen der großen Maskenköpfe auch ohne Mimik, hat die Truppe eine Rahmengeschichte mit vielen Einzelbegegnungen erzählt – und wirklich jeder hat’s verstanden. Für den Ton, sowohl Musik als auch Geräusche, war alleine Beatboxer Mando Mandolino am Bühnenrand verantwortlich, der auf den Punkt zusammen mit den Spielern agierte. Dieses Maskentheater, das Strahl in Koproduktion mit dem Theater Duisburg realisiert hat (Regie Stefan Lochnau) war genauso ausgelassen, witzig, poetisch, ernst und melancholisch wie die Vorläufer-Produktionen „Klasse Klasse“ und „Klasse Tour“, die ebenfalls schon bei KulturStadtLev zu Gast waren.