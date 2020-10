Auftritt in Mönchengladbach : Bekannte Pianistin spielt im Theater groß auf

Auftritt in Mönchengladbach

Ragna Schirmer in Aktion. Foto: Maike Helbig

Krefeld Ragna Schirmer ist die Solistin beim zweiten Sinfoniekonzert am Dienstag und am Freitag im Seidenweberhaus.

Es ist mehr als zehn Jahre her, dass die Pianistin Ragna Schirmer zum letzten Mal mit den Niederrheinischen Sinfonikern musizierte. Nun hat Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson dem Wunsch vieler Musikfreunde entsprochen und die Künstlerin wieder einmal eingeladen. Im zwieten Sinfoniekonzert der Saison ist am Dienstag und am Freitag im Seidenweberhaus zu hören.