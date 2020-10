Konzert in der Propsteikirche in Kempen : Musik auf den Spuren der Schöpfung

Konzert in der Propsteikirche in Kempen

Kempen Der Basilikaorganist Elmar Lehnen aus Kevelaer und der Jazzposaunist Hansjörg Fink führten in der Kempener Propsteikirche ihre „Sieben Fragmente zur Schöpfungsgeschichte“ auf. Sie erhielten verdienten Applaus.

Mit spürbarer Freude hieß Ute Gremmel-Geuchen die Besucher in der nach Corona-Maßstäben gut gefüllten Propsteikirche in Kempen willkommen. Besonders begrüßte die Künstlerische Leiterin der Kempener Orgelkonzerte die Protagonisten des zweiten Konzertes dieser Saison, Elmar Lehnen – seit 20 Jahren Basilikaorganist der Päpstlichen Marienbasilika zu Kevelaer – und den international geschätzten Posaunisten mit Schwerpunkt Jazzposaune, Hansjörg Fink.

Das seit vielen Jahren immer wieder mit außergewöhnlichen Projekten auf sich aufmerksam machende Duo war bereits vor fünf Jahren in der Propsteikirche zu Gast – damals war „Requiem“ das Thema. Diesmal nahmen sich die traumwandlerisch sicher und einfühlsam miteinander harmonierenden Musiker der Schöpfung an – kaum etwas beschäftigt die Menschen gerade in unserer Zeit mehr. Auch die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst hat die Problematik um die Erhaltung der Schöpfung zu ihrem Jahresthema erklärt.