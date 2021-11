Premiere in Mönchengladbach : Theater erfreut Kinder mit einem Schaf

Mönchengladbach Die Premiere des Stücks für Jungen und Mädchen ab fünf Jahren hat dem Publikum gefallen. Sie bot eine Mischung aus Schauspiel und Musik. Zwei Gelegenheiten gibt es in Mönchengladbach noch, die Inszenierung zu sehen.

Schnell waren die bewundernswert disziplinierten jungen Besucher in das Spiel mit einbezogen: Das Schaf weidete mit einigen Artgenossen auf einer schönen grünen Wiese und traf dort Lorenzo, einen Prinzen, der zum König gekrönt werden sollte, sich aber vor dieser Aufgabe fürchtete. Die beiden wurden beste Freunde, und das Schaf sollte sich nun einen Namen suchen, damit sein Freund es von den anderen Weidetieren unterscheiden konnte. Das gestaltete sich recht schwierig. Als ihm endlich ein Name in einem großen Karton gebracht wurde, öffnete es dieses Geschenk nicht. Es wollte lieber – akzeptiert auch von Lorenzo, der sich von den ihm angetragenen Pflichten hatte befreien können – „es selbst, also ‚Schaf‘ bleiben“.