20 Jahre in Mönchengladbach : Kunstraum No. 10 feiert Jubiläum mit Arbeiten in Boxen

Kunstraum No. 10 feiert Jubiläum mit Arbeiten in Boxen

Mönchengladbach Fotografen, Bildhauer, Maler und Keramiker haben Werke zu einer Ausstellung beigetragen. Sie alle haben das gleiche Format, das von einer kleinen Holzkiste vorgegeben wird.

Die Basis ist gleich – das Ergebnis so vielfältig, dass es den Besucher in Erstaunen versetzt. Die Basis, das ist eine Holzbox in den Maßen 20 x 20 x 6 Zentimeter. Die schickten die Betreiber des Kunstraums No. 10, Andreas Beumers und Judith Dahmen-Beumers, an ihre Künstler: Fotografen, Bildhauer, Maler, Keramiker. Die alle fanden einen fantasievollen Weg, die Box zu verwandeln.