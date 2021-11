Ausstellung in Galerie Markus Lüttgen in Mönchengladbach : Gefundenes und Erfundenes

Ausstellung in Galerie Markus Lüttgen in Mönchengladbach

David Jablonowski (links) und Markus Saile zeigen ihre Werke in der Ausstellung „Suspension of Disbelief“. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach In der Ausstellung „Supension of (dis)belief“ treffen sich Industrie-Abfälle und Pinselspuren. Die Galerie Markus Lüttgen zeigt Werke von Markus Saile und David Jablonowski.

Die Galerie Markus Lüttgen zeigt seit Sonntag Positionen des 39-jährigen, in Amsterdam lebenden David Jablonowski und des 1981 geborenen Markus Saile, der in Köln wohnt und arbeitet. Beide haben eine stattliche Reihe von Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Galerien und Museen aufzuweisen.