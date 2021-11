Nachmittags bei einem Düsseldorfer Juwelier : Champagner und Geschichten von treuen Hunden

Düsseldorf Der Juwelier Wempe lud zur Tea Time in seine Niederlassung an der Königsallee. Zum lockeren Plausch trafen sich auch Schauspielerinnen mit Faible für Geschmeide und für Hunde.

In der Rolle der Gina Dahlhausen im ZDF-Film „Bettys Diagnose“ war die Düsseldorfer Schauspielerin Nina Ensmann in diesem Jahr schon zu sehen, weitere Projekte sind in der Mache. In den sozialen Netzwerken zeigt sie sich gerne mit ihrem niedlichen Chihuahua Lou Lou, „der am glücklichsten auf meinem Arm ist“, wie sie sagt. Vivien Wulf ist auch Schauspielerin und Autorin des Buches „Pretty Happy“. In einem Podcast ließ sie sich gerade über lustige Situationen mit ihrem Hund Jimmy aus. Bei Champagner und Häppchen des Juweliers Wempe an der Königsallee, wo neuer Schmuck vorgestellt wurde, trafen sich die beiden wieder. Zeit zum Plauschen nutzten sie ebenso wie die Düsseldorfer Stylistin Laila Hamidi und Nicole Hinkel, Ehefrau des Traditionsbäckers und Düsseldorfer Bürgermeisters Josef Hinkel (CDU).