Auftritt in Mönchengladbach : André Spajic stellt neue CD vor

Mönchengladbach Der Schlagzeuger aus Odenkirchen hat mir drei weiteren Musikern ein Album mit Jazz-Klassikern aufgenommen. Das präsentiert er demnächst in seiner Heimatstadt.

Der Odenkirchener Schlagzeuger André Spajic stammt aus einer Schlagzeuger-Familie, unterrichtet, spielt in wechselnden Formationen landauf-landab mit besonderem Elan so ziemlich alles, was jazzt und swingt. Spajic managt auch das erfolgreiche Format Jazz@theaterbar im Theater. Zur Dezember-Ausgabe stellt der umtriebige Musiker sein neuestes CD-Projekt in einem Release-Konzert vor.