Konzert in Mönchengladbach : Preisträger von „Jugend musiziert“ zeigen, was sie können

Mönchengladbach Beim Abschlusskonzert in der Theodor-Hespers-Gesamtschule gaben die jungen Musiker Einblicke in die Bandbreite des Wettbewerbs. Auch die neue Kulturdezernentin war mit dabei.

Beim Abschlusskonzert in der Aula der Theodor-Hespers-Gesamtschule spielte der 13-jährige Geiger Raphael Gisbertz eine Sonate von Ysaye so virtuos wie in einer Hochschulabschlussprüfung. Auch Paula Wilkes (14) präsentierte eine Wieniawski-Etüde technisch brillant. Ein Harfen-Quartett von 9- bis 12-jährigen Kindern war erstaunlich homogen. Victoria Avrachov (16) sang sehr emotional einen selbstkomponierten Song und begleitete sich am Klavier. Und zwei alte Musik-Ensembles zeigten mit großer Spielfreude, wie frisch Musik aus dem 17. Jahrhundert sein kann.