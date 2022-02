Körperverletzung in Schlebusch : 250 teils alkoholisierte Jugendliche am Lindenplatz

Leverkusen-Schlebusch Zeuge: „Viele trinken aus einer Flasche. Corona scheint vergessen.“ Ordnungsdienst und Polizei präsent. Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Dass die Brauchtumszone in Schlebusch am Freitag geöffnet war, nutzten am späten Nachmittag und in den Abend hinein vor allem Jugendliche. Augenzeugen berichten von fast 250 jungen Leuten in Kostümen. „Die haben sich in Plastikflaschen ihren Alkohol, offenbar ein bisschen verlängert, mitgebracht, feiern, viele machen schon einen ziemlich angeschlagenen, sprich stark alkoholisierten Eindruck“, erzählt ein Passant. „Die sind sehr ausgelassen hier. Der Lindenplatz sieht aus wie in jeder Karnevalssession auch ohne Corona: total versaut.“