Neuer Krimi aus Mönchengladbach : Geheimgänge im Abteiberg, Baustellen und zwei Todesfälle

Mönchengladbach Mehr Mönchengladbach geht nicht: Michèle Friedrichs Krimi „Das Haus unter der Abtei“ nimmt auch Bezug auf die anstehenden Bautätigkeiten in der Stadt.

Mit der Illustration der Münsterbasilika und eines kleinen Hauses am Abteiberg verweist das Buchcover von Michèle Friedrichs Krimi „Das Haus unter der Abtei“ auf Orte im Geschehen um zwei rätselhafte Todesfälle. Die Autorin hat den Kriminalroman mit viel Lokalkolorit gewürzt und die passende Bildbeigabe gleich mitgeliefert. Beeindruckt vom Münster habe sie ein Interesse an der früheren Abtei und deren Skriptorium entwickelt, erzählt Friedrichs.

Die Künstlerin mit dem Schwerpunkt Porträtmalerei blickt vom Atelier aus in den Skulpturenpark des Museums und auf das Münster. Vor fünf Jahren zog die gebürtige Ostwestfälin mit dem Ehemann von Düsseldorf nach Mönchengladbach , in dessen alte Heimatstadt. Im Krimi führt sie ihre Protagonisten zu Orten, die ihr inzwischen vertraut sind, wie zu Mike´s Bistro, zur Brauerei Joeris, zum Gero-Park. Historische Ereignisse wirken sich auf das Leben ihrer Helden der Jetzt-Zeit aus. Es geht zum Beispiel um Geheimgänge im Abteiberg, Blüte und Niedergang der Textilindustrie. Um mit der Stadtgeschichte vertraut zu werden, habe sie alle Berichte des ehemaligen Stadtarchivars Wolfgang Löhr gelesen, erzählt sie.

„Es gibt mehrere Schauplätze und mehrere Knäuel, die aufgelöst werden wollen, so zum Beispiel die Familie“, sagt Friedrichs. Sie charakterisiert ihr Buch als „Cosy Crime“, da es ohne „blutgefrierenden Horror“ auskommt. Zu den Hauptfiguren verrät sie, dass eine jede etwas von ihren Eigenarten besitze. Dem pensionierten Kommissar Kellermann zum Beispiel habe sie ihre Leidenschaft, Dingen auf den Grund zu gehen, mitgegeben. Wilhelmine ist wie Friedrichs Illustratorin. Wilhelmine lernt auf einer Vernissage Henriette Lieven kennen, die sie um Hilfe bei der Aufklärung familiärer Verwicklungen bittet. Dafür soll die junge Frau von Düsseldorf nach Mönchengladbach ziehen und kostenfrei im kleinen Haus am unteren Abteiberg wohnen. Bald darauf kommt die ältere Dame ums Leben, angeblich durch einen Unfall. Ihr Bruder starb nur wenige Wochen zuvor. Ein Bekannter der Geschwister, der pensionierte Kommissar Kellermann wird misstrauisch und beginnt zu ermitteln.

Der Krimi ist in sich abgeschlossen, und Friedrichs plant ein weiteres Buch mit Tatort Mönchengladbach. „Es gibt noch so viel zu erzählen wegen der anstehenden Bautätigkeiten in Mönchengladbach“, verrät sie. Die Hauptfiguren des Romans seien extra so angelegt, dass sie erneut zum Einsatz kommen können.