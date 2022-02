Künstlergruppe aus Mönchengladbach : Ein Neuanfang für „Die Blauen Rheydter“

Mönchengladbach Die Künstlergruppe möchte in diesem Jahr richtig durchstarten. Neben einem neuen Format ist ein Café im Kunst-Bahnhof Geneicken geplant.

(desa) Unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss“ fand die 13. Ausgabe der „Kunsttage“ im vergangenen Jahr zum ersten Mal im Kunst-Bahnhof Geneicken statt. Drei Tage lang gab es Kunst und Musik in dem schönen Gebäude und auf der Außenbühne. Was damals noch nicht feststand: Es handelte sich um einen Testlauf für eine inzwischen beschlossene Zusammenarbeit zwischen dem Träger des Kunst-Bahnhof Geneicken, dem gemeinnützigen Verein „Kunstsignal“, und der Künstlergruppe Die Blauen Rheydter.

Sowohl Verein als auch Künstlergruppe sind der Meinung, dass Rheydt mehr Kunst-Events braucht. Das soll in diesem Jahr angegangen werden: Unter dem Motto „Neuanfang“ laden die Blauen Rheydter am 9. und 10. April erstmals zum zweitägigen „Rheydter Kunst-Frühling“ ein. Geboten wird eine Kunstausstellung und ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, unter anderen mit dem Schweizer Jazztrio „The Georges Burki Collective“. Es wird jährlich also zwei große Kunst- und Musikevents geben – denn neben dem Rheydter Kunstfrühling werden im Herbst weiterhin die Rheydter Kunsttagen stattfinden.