Neues Buch der Musikschule Mönchengladbach : 25 Liebeserklärungen an die Musik

Auch die ehemalige Schülern Luzie Micha hat sich an dem Projekt beteiligt: Sie stellt die Trompete vor. Das Instrument studiert sie mittlerweile an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Foto: Nils Imhorst

Mönchengladbach Geige, Klavier oder doch E-Gitarre? Eine schwere Entscheidung, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern treffen sollten. Dabei helfen kann ein neues Buch, in dem die 25 Instrumente der Musikschule auf besondere Art und Weise vorgestellt werden.

Es gibt viele gute Gründe für dieses Buch. Einer ereignete sich vor zwei Jahren am „Tag der Instrumente“ in der Musikschule. Zufällig bekam Musikschulleiter Christian Maleskov ein Gespräch zwischen Vater und Sohn mit. Der Vater forderte seinen Siebenjährigen dazu auf, sich endlich für ein Musikinstrument zu entscheiden. Dem Jungen kamen die Tränen, weil er nicht wusste, ob er lieber Geige, Schlagzeug oder Gitarre spielen soll. „Ich habe schon oft beobachtet, dass die Kinder sich ihr Instrument selbst aussuchen sollen. Für so eine große Entscheidung brauchen sie aber die Hilfe ihrer Eltern“, sagt Maleskov.

Der Musikschulleiter wusste, dass der Vater seinen Sohn nicht manipulieren wollte und es nur gut mit ihm meinte. Sie unterhielten sich kurz – bis Maleskov merkte, was das eigentliche Problem ist: Nicht nur Kinder brauchen eine Orientierungshilfe bei der Instrumentenauswahl, sondern auch die Eltern. „90 Prozent der Menschen wissen nicht, wie beispielsweise ein Fagott klingt und für wen dieses Instrument geeignet ist. Da wollten wir weiterhelfen“.

Seine Idee: eine Broschüre, in der die Instrumente der Musikschule grob vorgestellt werden. „Etwas, was wir den Eltern migeben können“, sagt er. Gemeinsam mit Autorin Silke Jüngermann-Schnettler, deren drei Kinder an der Musikschule angemeldet sind, feilten sie an Inhalt und Gestaltung. Schnell merkten sie, dass eine Broschüre für dieses umfangreiche Projekt nicht ausreichen würde. Aus vier Seiten wurden 125, aus der Broschüre ein buntes, umfangreiches Buch mit dem Titel „25 Liebeserklärungen – die Instrumente der Musikschule“. Und weil man Musik mit Buchstaben nur schwer beschreiben kann, gibt es zu jedem vorgestellten Instrument einen QR-Code zu einem Youtube-Video mit Hörbeispielen und Erklärungen der Musiker.

Von Anfang an war klar, dass sich das crossmediale Projekt an Kinder und Erwachsene richten soll. Und so ist es auch aufbereitet: Es lebt neben der Einfachheit vor allem von den emotionalen Beschreibungen der Menschen, die von der Autorin zu jedem Instrument interviewt wurden. Dazu kommen interessante und lustige Fakten: Vor 150 Jahren war es verpönt, wenn Frauen Cello spielten, weil sie die Knie nicht züchtig schließen konnten. Heute gibt es viel mehr Cellistinnen als Cellisten. Das Vorbild sei „Die Sendung mit der Maus“ gewesen. „Das sind keine akademischen Wikipedia-Einträge, sondern Texte, die Lust auf das Instrument machen sollen“, sagt die Autorin.

Sie beschreibt nicht nur das Instrument, sondern auch den Typ Mensch, der es spielen sollte. Geiger stehen beispielsweise gerne im Mittelpunkt. Im Orchester führen sie die anderen, Konzertmeister ist immer ein Geiger. Anders ist das bei den bescheidenen Bratschisten, „deren Geltungsdrang sich in gesunden Grenzen hält“.

Diese Zuschreibungen spielen mit Musiker-Stereotypen, sind in Teilen aber doch wahr – das hat Jüngermann-Schnettler, die selber Klavier spielt, durch ihre Recherche bestätigen können. „Es ist kein Zufall, welches Instrument wir spielen“, sagt sie. Zwei Jahre lang hat sie sich intensiv mit den 25 Instrumenten beschäftigt, für jedes einzelne eine Stunde Musikunterricht genommen. „Das war noch mal eine ganz andere Erfahrung und hat für das Schreiben einen großen Unterschied gemacht.“ Ihr sei die Komplexität vieler Instrumente dadurch erst klar geworden. Besonders großen Respekt habe sie vor Geigern und Trompetern. Über 100 Menschen waren an dem Projekt beteiligt. Neben einem Fotografen, einem Kameramann, einer Koordinatorin und einer Designerin reisten für die Porträts ehemalige Musikschüler an. Sie sind mittlerweile in Deutschland und Europa verteilt: Tubaspieler Leon Frantzen kam aus Belgien, Kirchenmusikstudentin Julia Haak aus Stuttgart, Blockflötistin Eva Leonie Fegers aus Wien. Für alle war es selbstverständlich, sich an dem zeitintensiven Projekt zu beteiligen. „Dieses Buch ist das beste Beispiel für den Gesamtgeist der Musikschule“, sagt die Autorin.