4. Sinfoniekonzert im Theater Mönchengladbach : Ein außergewöhnlicher Don Giovanni

Mönchengladbach Beim 4. Sinfoniekonzert rund um den großen Verführer der Musikgeschichte überraschte der 32-jährige Pianist Alexander Krichel das Publikum.

Klavier-Jungstudent wurde der vielseitig Interessierte mit 15 Jahren an der Musikhochschule seiner Heimatstadt Hamburg, später hatte der Echo-Klassik-Preisträger an der Hochschule für Musik in Hannover und am Royal College in London bedeutende Professoren, die der russischen Schule verpflichtet sind.