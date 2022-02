Neue Ausstellung in Mönchengladbach : Fotografenpaar lässt Heiligenfiguren lebendig wirken

Eine Fotografie der Ausstellung „Das Leben der Heiligen“, die aktuell im BIS-Zentrum zu sehen ist. Foto: Link&Kress Foto: Link & Kress

Mönchengladbach In ihrer Fotoserie „Das Leben der Heiligen“ tun Anna Link und Daniel Kress all das, was ein Fotograf tunlichst vermeiden sollte. Doch die verwackelten Aufnahmen geben den starren und leblosen Marienfiguren Bewegung.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die Heilige Katharina wirkt wie zerlegt und neu zusammengefügt: Ihr Gesicht mit dem geduldigen Ausdruck ist in ihre Körpermitte gerutscht. Ein weißer Lichtbalken fällt über das Gewand, Unschärfe erschwert den Blick auf die Heilige. „Das Leben der Heiligen – experimentelle Digitalfotografie“ nennt das Mönchengladbacher c/o-Künstlerpaar Link&Kress die aktuelle Ausstellung im Café Bisquit des BIS-Zentrums für Offene Kulturarbeit.

Elf Fotoarbeiten hinter Acrylglas auf Alu-Dibond fordern das Sehen der Besucher heraus. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten Anna E. Link und Daniel Kress an der Darstellung von Heiligen und Jesusfiguren, wie sie europaweit in den Kirchen anzutreffen sind. Auslöser war der Wunsch, in einer dunklen Kirche mit Fotografierverbot und ohne den Einsatz von Blitz und Stativ den gekreuzigten Jesus zu fotografieren. Die Aufnahme verwackelte – doch Link und Kress erkannten eine besondere ästhetische Qualität in ihr: Die Figur schien lebendig zu werden.

Sie setzten die Experimente fort und taten fortan in dieser Fotoserie all das, was ein Fotograf tunlichst vermeiden sollte: Sie vereissen und bewegen die Kamera vorsätzlich während der Aufnahme, sie schalten alle korrigierenden Funktionen der digitalen Kamera aus und setzen auf das Unperfekte. Und das in einer Zeit, in der oft nur das Perfekte, ja sogar das Überperfekte gilt. Nicht das Glatte und Klare stehen bei den Heiligen im Vordergrund, sondern ganz im Gegenteil das scheinbar Fehlerbehaftete mit all seinen Reizen.

Anna E. Link und Daniel Kress entdeckten, dass die eigentlich starren und leblosen Statuen durch die Bewegungen der Fotografen gewissermaßen in eine eigene und lebendige Bewegung gerieten. Link geht intuitiv auf ihr Motiv zu, stellt fest, dass sie zu einigen Heiligenfiguren keinen direkten Zugang findet, sie scheinen sich aktiv zu verweigern. Andere dagegen öffnen sich: „Der Jesus aus der Roermonder Kirche, der schien von seinem Kreuz herunter zu wollen“, erzählt Anna E. Link.

Während der Aufnahme bewegt sie sich atmend auf und ab, bis der Moment erreicht ist, den Auslöser zu betätigen. Kress setzt auf eher rationale Weise sein gesamtes Wissen über die Fotografie ein, um bewusst Fehler einzubauen.

Experimentell arbeiten beide. „Oft sind die Motive so stark verfremdet, dass man sie kaum noch erkennen kann“, sagt Kress. Nachbearbeitet wird nur in Sachen Helligkeit und Kontrast. Alles andere entsteht im Moment der Aufnahme. Aber ob eher intuitiv oder rational: Das Ergebnis sind rätselhafte, magische und bewegende Fotografien außergewöhnlicher Menschen und Legenden.