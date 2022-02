Weiberfastnacht in Langenfeld : Jugendliche pöbeln in der Innenstadt

Symbolbild Foto: Polizei

Langenfeld In der Langenfelder Innenstadt lassen es Jugendliche an Altweiber krachen: Böller explodieren, Passanten werden angepöbelt und ein 15-Jähriger greift einen Polizisten an. .

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagabend, 24. Februar, Passanten in der Langenfelder Innenstadt angepöbelt. Ein Jugendlicher griff wenig später auch einen Polizisten an und verletzte ihn leicht.

Seit 18.30 Uhr sammelten sich Jugendliche an der Solinger Straße in der Langenfelder Innenstadt. Vor einem Supermarkt zwischen dem Rathaus und dem gegenüberliegenden großen Geldinstitut, begannen sie, gemeinsam Karneval zu „feiern“. Einige Jugendliche spielten zudem Fußball, die den Ball auch auf die Straße schossen. Gegen 19.50 Uhr kam es laut Zeugen zu mehreren Pöbeleien gegenüber Passanten. Außerdem sollen auch Böller gezündet worden sein. Das bestätigte auch ein Zeuge gegenüber der RP.

Daraufhin alarmierten die Zeugen die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften schnell am Einsatzort war. Als die Jugendlichen die Polizisten erblickten, rannten diese in verschiedene Richtungen davon. Einer von ihnen, ein 15-jähriger Langenfelder, rammte hierbei einen der Beamten, einen 59-jährigen Polizeihauptkommissar, mit einem Bodycheck zu Boden. Dabei verletzte sich der Polizist leicht an der Hüfte, blieb aber dienstfähig.

Letztendlich konnte der Jugendliche jedoch von den anderen Beamten eingeholt und festgenommen werden. Er wurde zur Wache nach Langenfeld gebracht. Dort fanden die Polizisten in seinem Rucksack auch noch einen aus einem Bus entwendeten Nothammer und stellten ihn sicher.