Bundeswettbewerb Jugend musiziert Das beste deutsche Fagott-Quartett

„Ich fand erstaunlich, wie krass wir uns entwickelt haben“, sagt Julie aus dem Fagott-Quartett. „Ich habe in meinem Leben noch nie so intensiv an einer Sache gearbeitet.“ Was sie dabei gelernt hat? „Es lohnt sich, an einer Sache dranzubleiben.“ Für Vincent war es eine tolle Erfahrung, wie gute Freunde die drei Mädchen und er geworden sind – ohne die sonst altersüblichen Animositäten zwischen den Geschlechtern. Und Charlotte sagt: „Es gab immer wieder Momente, da war der gemeinsame Klang so toll, dass ich den ganzen Tag noch gelächelt habe.“