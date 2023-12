Talent eifert Profi nach U23-Stürmer Kilian Skolik auf den Spuren von Vincent Vermeij

Das Erlebte war für Kilian Skolik etwas sehr Besonderes. So besonders, dass sich der Angreifer von Fortunas Regionalliga-Fußballern nach dem Abpfiff nicht daran erinnern konnte, wann es ihm vor der Partie bei der U21 vom SC Paderborn zuletzt gelungen war. Der 20-Jährige hatte drei Treffer in einem Spiel erzielt – wie Zweitliga-Stürmer Vincent Vermeij beim 5:0-Sieg in Nürnberg vor einer Woche – und seine Mannschaft damit zum 3:1-Auswärtserfolg in Ostwestfalen geschossen. Dementsprechend zufrieden fiel sein Fazit aus: „Ich habe das Glück, dass ich meine Mitspieler habe, die mich suchen. Es war ein super Tag.“