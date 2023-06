Kunst in Mönchengladbach Open-Air-Ausstellung im Schmölderpark

Zu den vier Hobbykünstlern gehören dieses Jahr Frans Hamelers, Gundhild Tillmanns, Maryna Yakovenko sowie Edmund Zemanek. Frans Hamelers ist 1941 in Maastricht geboren. Da sein Vater ein bekannter Portrait-Maler war, wurde ihm die Kunst mit in die Wiege gelegt. Von 1957 bis 1959 studierte Hameler Aquarellzeichnen und Werbegrafik an der Kunstakademie in Maastricht. Für die Malerei begab sich Hamelers in Form verschiedener Studien- und Arbeitsreisen in den Süden. Frans Hamelers ist spezialisiert auf Aquarelle, Zeichnungen und Collagen.