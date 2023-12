Freizeitattraktion in Mönchengladbach Axtwerfen wie die Wikinger

Die Erlebniswelten an der Korschenbroicher Straße 172 boten bisher zwei Bereiche, die in spezieller Manier benannt sind. In der „Laserzone“ war die Arena für den Wettkampf „Lasertag“ zu finden. Und in der „Exit Zone“ konnten sich Rätselfreunde im sogenannten „Escape Room“ ausprobieren. Dazu gesellen sich nun die „Axe Zone“, die „Glow Zone“ und die „Bash Zone.“ Dazu Patrick Wrobel: „Wir freuen uns, dass wir nun in Mönchengladbach ein abwechslungsreiches Portfolio anbieten können, bei dem vom Grundschüler bis zum Senioren für jeden etwas dabei ist.“