Adventszeit in Mönchengladbach Wie Weihnachtsmärkte den Einzelhandel ankurbeln

Weitere Frequenzbringer können verkaufsoffene Sonntage sein, wie am zweiten Advent in Rheindahlen und am dritten Advent (17. November) in Rheydt. „Wenn es Aktionen gibt und die Händler zum Beispiel mit Dekoration oder einem Glühwein locken, dann wir das Angebot gut angenommen“, sagt Peretzke. Verkaufsoffene Sonntage würden ein „Einkaufserlebnis“ erzeugen, das für Kunden immer mehr an Bedeutung gewinne.