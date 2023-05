Konzert in Mönchengladbach Ex-Wallenstein-Mitglied kommt mit seiner Band ins Pogs

Fans der 60er und 70er Jahre Musik kommen am Freitag, 26. Mai, ab 21 Uhr im Pogs auf ihre Kosten. Die Bottroper-Band „Tallyman“ rund um Jürgen Pluta, der in den 1970ern fünf Jahre lang Bassist der deutschen Rockgruppe Wallenstein war, gibt dort ein Konzert. In der aktuellen Formation von Tallyman spielen außer Pluta am Klavier, Michael Franzen (Saxopfon, Flöte) Andy Jähne (Schlagzeug) Rolf Maibaum und Miketta Many (Gitarre) und Klaus Tintelott (Bass).