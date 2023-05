Diskussionsrunde in Mönchengladbach Stadionsprecher „Knippi“ im Gespräch mit Gladbachern

Mit Menschen ins Gespräch kommen, die sich ehrenamtlich und ohne großes Aufsehen für ihre Mitmenschen engagieren: Das ist das Konzept des Formats „Menschen-Gladbach“, ein Podiumsgespräch im Rahmen der Heiligtumsfahrt, am Donnerstag, 1. Juni, um 20 Uhr in der Citykirche. Als Moderator für diese Diskussionsrunde haben die Veranstalter den Schauspieler und Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, Torsten Knippertz, gewinnen können. Er kitzelt aus seinen Gästen heraus, was sie antreibt, sich selbstlos einzusetzen und welches Zukunftsbild sie für die Stadt entwerfen würden.