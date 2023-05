Meisterkonzert in Mönchenglabach Blechbläserquintett tanzt auch Walzer

Die Donau, die mit einer Länge von 2857 Kilometern durch zehn Länder fließt und dabei berühmte Städte berührt, war diesmal das Thema. Mit einer Ouvertüre des 1659 in Ulm geborenen Theodor Schwartzkopff zeigten die Gäste, die grundsätzlich auswendig musizieren, gleich zu Beginn ihre gestalterischen Qualitäten. Die größte Kirchenorgel der Welt in Passau motivierte „Harmonic Brass“, Johann Sebastian Bach ins Programm zu nehmen. Sie beließen es nicht bei der berühmten Toccata d-Moll, sondern wagten sich auch an die halsbrecherische Fuge. Eine grandiose Leistung, vor allem des Trompeters, der auch die Piccolotrompete meisterlich beherrscht.