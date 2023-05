Eventcafé in Mönchengladbach Kulturküche ist seit zehn Jahren soziales und kulturelles Herzstück in der Stadt

„Es war immer eine tolle Einrichtung, in der tolle Arbeit getan wurde“, betonte Elke Kamper. Eine Arbeit, die drei Sparten verbindet: Die Gastronomie, in der Klienten der Intres gGmbH auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Die zweite soziale Sparte: Soziale Arbeit, Kultur und Gastronomie sind in der Kulturküche nicht voneinander zu trennen. Diesen Bereich möchten Kamper und Sielaff künftig in den Vordergrund stellen, indem sie noch mehr Angebote für ihre Klienten schaffen, ohne die dritte Säule, die Kultur, zu vernachlässigen. „Wir werden die drei Sparten paritätisch vermischen“, kündigte Kamper an. Was die soziale Arbeit mit den Klienten angeht, so wird es in Zukunft kreative Workshops für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben und das Altstadtmagazin gestalten. In der Kultur setzen sie auf das bewährte Konzept: Lesungen, Konzerte, Theater bringen die unterschiedlichsten Menschen zusammen.