Monnike con Moto aus Mönchengladbach Wie ein Verein die Innenstadt mit Streetart bunt macht

Mehr als 20 Künstler aus der lokalen Graffiti-Szene haben Anfang Mai die Fassaden entlang der Lambertsstraße und Postgasse mit Wandbildern gestaltet. Veranstaltet hat das Festival der gemeinnützige Kulturverein „Monnike con Moto“. „Wir bieten ein Potpourri an subkulturellen Aktionen“, sagt Philipp Wehr, der neben Leah Blank den Verein vertritt. „Die Hauptaufgabe des jungen Kulturvereins ist es, Menschen in Mönchengladbach zusammenzubringen, die Lust haben, in der Stadt etwas zu veranstalten“, beschreibt die Studentin der Kulturpädagogik im Masterstudiengang ihr Anliegen. „Wir sehen uns als Vermittler zwischen den Gruppen.“ Netzwerken sei in dem Zusammenhang das große Stichwort.