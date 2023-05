Mitmachkonzerte in Mönchengladbach Kinderliederfestival mit Trommelwerk und viel „Radau“

Kinderliedermacher Mathias Lück nimmt sein Publikum am Samstag 3. Juni, ab 11 Uhr auf dem Rheydter Marktplatz mit auf eine Reise in eine andere Welt. Auf das Kommando „Ahoi und Leinen los!“ sticht der singende Kapitän in See und entdeckt mit den Besuchern die Welt der Papageien und Piraten. Dazu hat er die passenden Lieder im Gepäck. Es geht um hüpfende Krokodile, Hund mit Bart, Sägefische und den einzigen Piraten Österreichs, den legendären Piratenhauptmann Schlendrian. Etwas gruselig wird es, wenn Holzbein-Joe zu tanzen beginnt. In einem Lied verrät Mathias Lück, wie man es schafft, abends nicht so früh schlafen gehen zu müssen. Kinder und Eltern können bei viel Musik singen, schnippen, klatschen und tanzen.