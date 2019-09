Meisterkonzert : Die Vielfalt des Trompetenspiels

Am Wasserturm Simon Höfele, Solist im ersten Meisterkonzert der neuen Saison, überraschte mit ganz eigenen Facetten seines Instruments.

„Natürlich kann ich auch laut spielen, aber leise spiele ich besonders gerne.“ Diese Aussage des erst 25 Jahre alten Trompeters Simon Höfele während der vom Instrumentenkollegen Stefan Vörding mit viel Humor moderierten Konzerteinführung zum ersten Meisterkonzert ließ aufhorchen. Sie erklärte aber auch, warum der in der Klasse von Professor Reinhold Friedrich in Karlsruhe bereits in frühen Jahren zum vielgefragten Solisten gereifte Instrumentalist für sein Konzert in der Kaiser-Friedrich-Halle ein Programm ausgewählt hatte, das Werke der „Belle Époque“, der „Schönen Zeit“ (etwa 1871 - 1914), enthielt. Diese stimmungsvollen, meist für das viel weicher klingende Kornett gedachten Kompositionen verlangen nicht den extrovertierten Solisten, sondern vielmehr den die kompositorische Tiefe auslotenden Klangzauberer. Hier ist Höfele in seinem Element. Nicht, dass er strahlender Spitzentöne oder halsbrecherischer Tonkaskaden nicht mächtig wäre. Doch er liebt vor allem die einschmeichelnden Passagen, bei denen er sein traumwandlerisch sicher beherrschtes Instrument ganz weich und rund erklingen lassen kann. Bei geschlossenen Augen würde man nicht unbedingt auf eine Trompete schließen.