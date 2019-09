Schloss Rheydt : Parodistisch Seelenwelt von Goebbels entlarvt

Rheydt Dass der aus Rheydt stammende Propagandaminister der Nationalsozialisten sich als Literat versuchte, wissen nur wenige. Parodien auf seinen Roman „Michael“ waren Thema beim Historischen Verein.

Um die literarischen Ambitionen des einstigen Propagandaministers und die Reaktionen seines Umfeldes wissen vermutlich nur wenige. Auf Einladung des Historischen Vereins für den Niederrhein referierte Professor Ralf Georg Czapla, der in Heidelberg lehrt und in Erkelenz geboren wurde, im Rittersaal von Schloss Rheydt zu dem Thema. Damit reihte sich der Kultur- und Literaturwissenschaftler ein in die Liste der Vortragenden, die ihre Themen regional einbinden.