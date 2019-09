Auftakt für Veranstaltungsreihe : Interkulturelle Woche mit Straßenfest am Geroweiher

Interkulturelle Woche mit Straßenfest am Geroweiher

Mönchengladbach Tänze aus verschiedenen Ländern, ein Chor, Live-Bands und eine Clownin stehen zum Auftakt auf der Bühne.

Unter dem bundesweiten Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ steht die Interkulturelle Woche auch in Mönchengladbach. Sie startet am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr mit einem großen Fest auf dem Parkplatz am Geroweiher. Gegen 13 Uhr wird sie von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und dem Vorsitzenden des Integrationsrates, Yilmaz Karaca, eröffnet.