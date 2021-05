Kultur in Mönchengladbach : Tenor Walter Cuttino gestorben

Tenor mit lyrischer Stimme. Foto: Familie Cuttino

Mönchengladbach Am Theater Krefeld-Mönchengladbach blieb er nur sieben Jahre. Doch Opernfreunde erinnern sich gern an den Tenor aus „Jesus Christ Superstar“. Der Sänger, der die Odenkirchenerin Simone Hutmacher heiratete, ist jetzt in den USA gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heide Oehmen