Konzertauftritt in der Kirche Wickrathberg : Wirbelwind an der Klaviatur

Der Düsseldorfer Pianist Severin von Eckardstein zeigt am Stutz-Steinway in der Rokokokirche von Wickrathberg sein ganzes Können. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Pianist Severin von Eckardstein erntete für sein Konzert beim Niederrhein Musikfestival in Wickrathberg Ovationen und Bravorufe.

„Auf Wegen der Romantik“ war das Konzert betitelt, das den 41-jährigen Düsseldorfer Pianisten Severin von Eckardstein in die pittoreske Architektur der evangelischen Kirche in Wickrathberg führte. Dass er das Romantische nicht bloß als Epochenbegriff versteht, machte der Gewinner des Brüsseler Concours Reine Elisabeth von 2003 klar, indem er auch Klavierwerke des 20. Jahrhunderts ins Programm nahm. Und mit Prokofjew sogar eine romantikfreie Zugabe wählte.

So erlebten die rund 100 Besucher im prächtigen Rokoko-Ambiente in zwei Stunden ein breites stilistisches Spektrum. Am Stutz-Steinway eröffnete von Eckardstein sein beim Niederrhein Musikfestival angedocktes Rezital mit vier Sätzen aus den aphoristischen „Fantasiestücken“, die Robert Schumann 1837 unter Einfluss des Dichters E. T. A. Hoffmann so betitelt hatte. Der Solist setzte einfühlsam die mehrfach umschlagende Stimmung der Piècen um, indem er zunächst behutsam die Akustik des Kirchenraums mit verhaltenem Pedaleinsatz prüfte, bevor er in „Traumes Wirren“ erstmals die Zügel losließ und in brillantem Galopp dahinstürmte. Darauf, dass Clara Schumann, Roberts Ehefrau und hochbegabte Pianistin, vor auf den Tag genau 200 Jahren geboren wurde, hatte vor Beginn Manfred Stadler, Vorsitzender des Festival-Fördervereins, extra hingewiesen.