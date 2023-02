Hausfrauensitzung in Mönchengladbach Wenn Weiber wild feiern

14.30 Uhr am Samstagnachmittag. Auf dem Wadenpfad in Mönchengladbach ist für Autos kaum noch ein Durchkommen. Wagen stoppen, Türen öffnen sich, und es steigen aus: Gärtnerinnen oder Schneefrauen, Piratinnen oder Zauberinnen. Geduldig stellen sie sich in die lange Schlange der Wartenden, die fast bis zur Kreuzung Immelmannstraße reicht. Dort treffen sie auf Sonnenblumen, Regenbogen, Teufelinnen oder Sternschnuppen. Eine halbe Stunde dauert das Anstehen, bevor das Ziel erreicht ist: das Zelt, in dem die Hausfrauensitzung der KG „Immer lustig Holt 1935“ startet. Sie ist ausverkauft, wie immer vor der Pandemie. Die wartenden Frauen sind bester Stimmung, erzählen, lachen, trinken, richten ihre Kostüme.