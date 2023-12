Festkonzert in Krefeld Pfarrbläser St. Stephan feiern Goldjubiläum

Ein halbes Jahrhundert, in denen nicht alles einfach war: Corona hat die Pfarrbläser sehr hart getroffen. Weil beim Musizieren auf Blasinstrumenten Aerosole freigesetzt werden, waren die Vorschriften streng. Der ausgeprägte Gemeinschaftsgeist der Musikerinnen und Musiker hat auch durch diese Krise getragen. Orchestermitglied Rüdiger Rentzsch erinnert sich an die Anfänge: „Es war vor 50 Jahren: Pastor Wilhelm Merkelbach gab an einem gemütlichen Abend mit jungen Engagierten der Gemeinde St. Stephan Anekdoten aus seiner Heimat zum Besten. Er. erzählte begeistert von Orchesterarbeit. Seine Zuhörerinnen und Zuhörer waren sofort angetan: So etwas müsste auch in der Gemeinde St. Stephan möglich sein. Kinder und Jugendliche sollten eine musikalische Ausbildung bekommen, unabhängig vom Geldbeutel ihrer Familie. Die Freude am gemeinsamen Musizieren in einem Orchester sollte entfacht werden. Die vielfachen positiven Wirkungen des Musizierens auf die Entwicklung und das Sozialverhalten waren den Initiatoren schon damals bewusst.“