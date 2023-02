Auseinandersetzung in Mönchengladbach 20-jähriger Tatverdächtiger nach Messerstichen auf freiem Fuß

Der 20-Jährige aus dem Kreis Viersen, der einen 26-jährigen Mönchengladbacher am Samstag, 4. Februar, an der Hindenburgstraße bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt haben soll, muss nicht in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag, 6. Februar, mit. Der gegenwärtige Ermittlungsstand begründe „keinen dringenden Tatverdacht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Der Mann sei mangels Haftgründen entlassen worden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauerten aber an. Der 20-Jährige werde nun der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.