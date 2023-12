Haus Eifgen in Wermelskirchen Bürgerbusfahrer feiern gemeinsam Weihnachten

Während an den Tischen heitere Geschichten zum Besten gegeben werden, schickt sich der Vorsitzende schließlich an, ein „Dankeschön“ an die Fahrer zu richten. „Diese Fest ist für euch“, sagt er und freut sich, als der Caterer mit allerlei Köstlichkeiten ins Haus Eifgen kommt. Es seien keine einfachen Zeiten, die hinter dem Busbetrieb lägen, erinnert Craen aber auch. Während der Pandemie habe es Monate gegeben, in denen gerade Mal ein Fahrgeld von 500 Euro eingenommen worden sei – während 1000 Euro für Diesel fällig wurden. Dann habe die Sperrung der Brücke im Hünger dem Fahrplan einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber es geht bergauf“, berichtete der Vorsitzende. Auch die Ausfallbürgschaft der Stadt habe man am Ende nicht in Anspruch nehmen müssen – vor allem dank einer Zuwendung des Kreises von 5000 Euro für den Fahrbetrieb.