Opa-Kolumne : Wie „Inessss“ bei Opa für sprachliche Hürden sorgt

Mönchengladbach Die Helden unsrer Kindheit haben wir oft in TV-Serien gefunden. Das war auch bei unserem Kolumnisten so. Seine Enkelinnen machen es ihm nach – auch wenn sich ihre Idole von seinen deutlich unterscheiden.

Die Unterschiede zu früher sind allerdings gewaltig. Wenn wir damals eine TV-Serienfolge verpasst hatten, mussten wir auf Wiederholungen jahrelang warten. Heute ist alles abrufbar. Es gibt Mediatheken, Youtube und spezielle TV-Angebote, die man bezahlen muss. Sind unsere Enkelinnen bei uns zu Besuch, gibt’s lediglich das klassische Programm. Da kann man Serien über die Mediathek gucken – aber durchaus in einer Dauerschleife, wenn man’s will.

Eines ist so wie zu meiner Kinderzeit: Folgen werden nachgespielt. Und da bin ich als Opa gefragt. Dies umso mehr, weil während der Corona-Pandemie Freundinnen und Freunde als Mitspieler ausfallen. Das Problem dabei: Ich bin als „Schauspieler“ zwar willig, aber ich kenne die Inhalte nicht oder kaum. „Find me in Paris“ zum Beispiel ist eine Zeitreise einer jungen Ballett-Tänzerin. Die Serie gehört nicht zu meinen TV-Favoriten, und für Balletttanz bin ich wenig geeignet. Meine Enkelinnen dagegen machen Ballett und haben alle Folgen schon mehrfach gesehen.

Interessant ist es für mich, die Abläufe des TV-Guckens zu beobachten. Die Jüngste sitzt in der Mitte und bestimmt, welcher Serienteil geschaut wird. „Nein – die nicht. Die auch nicht. Ich will die!“, fordert sie. Die Großen kuschen, um Streit zu vermeiden. Kaum läuft der Filmeinstieg, beginnt die Verteilung der Rollen: „Ich bin die!“ „Nein, ich will Lena Grisky sein, du kannst Dorothea oder Romy sein!“ Mir sagen Figuren und Namen nichts. Das ist ein Fehler. Denn beim Nachspielen nehmen meine Enkelinnen darauf wenig Rücksicht, Schwächen bei der Umsetzung werden nicht akzeptiert. „Mann, Opa! So ist das nicht in der Folge. Du musst besser aufpassen“, höre ich.