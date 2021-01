Mönchengladbach : Termine für Schulanmeldungen

Mönchengladbach Die Stadt hat die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen bekannt gegeben. Die Fristen beginnen Ende Januar. Wegen der aktuellen Lage sollten sich Interessierte aber vor der Terminvereinbarung noch einmal auf den Homepages der Schulen informieren.

Die weiterführenden Schulen der Stadt nehmen von Samstag, 30. Januar, bis Mittwoch, 3. Februar, Anmeldungen für das kommende Schuljahr entgegen. Anders als in den Vorjahren wird es für die Gesamtschulen kein vorgezogenes Anmeldeverfahren geben. Das geht auf einen Beschluss des Schul- und Bildungsausschuss zurück.

Die Eltern der Grundschüler, die zum kommenden Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln, sind mit einem Elternbrief über das Anmeldeverfahren informiert worden. Dieser Brief enthält auch einen QR-Code, über den die Inhalte in einfacher Sprache und in zwölf Fremdsprachen abgerufen werden können. Die Informationen können auch über die Webadresse www.stadt.mg/anmeldungsek eingesehen werden.