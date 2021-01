Opa-Kolumne aus Mönchengladbach : Warum „ICH WILL GRÜN!“ erzieherisches Handeln erfordert

Mönchengladbach Was unterscheidet Eltern von Opas und Omas, wenn es um die Erziehung geht? Unser Kolumnist hat sich darüber Gedanken gemacht. Und er erklärt auch, wie die „Schatzkisten“ für seine Enkelinnen funktionieren.

Sind unsere Enkelinnen bei uns, kommt irgendwann eine von ihren Top-Fragen: „Dürfen wir etwas Süßes?“ Sowohl im Elternhaus als auch bei uns sind Süßigkeiten nicht verpönt, die Regeln bei Mama und Papa sind aber restriktiver. Klar doch, dass die Enkelinnen ausloten, ob sie diese Grenze bei Oma und Opa aufweichen können. Und dann beginnen harte Verhandlungen, die denen in der großen Politik ähneln – was, wann und wie viel, bis zu meiner Feststellung: „Dann ist aber Schluss!“ Wobei mein scheinbar endgültiges „Schluss!“ auf dem letzten Drücker immer noch ein klitzekleines bisschen variiert wird und dann ein Mehr beinhaltet. Alles wäre einfacher, wenn wir eine Regelung wie die Schweden hätten: Süßigkeiten gibt’s da nur samstags. Diese „Lördagsgodis“ haben ihren Ursprung in einer Kampagne gegen Karies aus den 1930er und 1940er Jahren. Aber auch die Schweden sind heute nicht mehr so streng.

Erzieherische Eingriffe sind vor allem dann gefordert, wenn es Krach unter den Enkelinnen gibt. So wie jüngst. Matilda (7) bekommt seit jeher beim Essen den Porzellan-Kinderteller, den schon ihr Papa nutzte. Dieses ihr zustehende Recht stellte bisher niemand in Frage. Bis an jenem Mittag, als eine trotzige Elisa (4) ihren Kunststoff-Teller durch die Küche pfefferte, Matildas Teller mit beiden Händen umklammerte und wegen seiner besonderen farblichen Gestaltung laut forderte: „ICH WILL GRÜN!“ Matilda blickte ängstlich und hilflos. Meine Frau nahm den „Kampf der Giganten“ an – und gewann. Dank der Verhandlungsmasse aus der Wunder-Schatzkiste.