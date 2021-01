Schulleiter-Kolumne : Schulwahl in Corona-Zeiten

Mönchengladbach Die Tage der offenen Tür sind abgesagt. Aber wie können sich Eltern verlässlich über die richtige weiterführende Schule für ihr Kind informieren? Worauf sollte man achten? Unser Kolumnist, selbst Leiter eines Gymnasiums, gibt Tipps.

Üblicherweise ist die Wahl der richtigen weiterführenden Schule zeitintensiv. Spätestens mit Beginn des letzten Grundschuljahrs beginnt ein langwieriger Orientierungsprozess, in dessen Verlauf die verschiedenen Schuloptionen sondiert werden. In einem ersten Schritt werden zumeist persönliche Gespräche in Freundes- und Bekanntenkreisen geführt. Diese ersten Eindrücke sind eher geprägt von viel Hörensagen. Eine erste Vorauswahl wird getroffen, um in der Folge verschiedene Informationsabende zu besuchen. Intensives Homepage-Studium versüßt in dieser Zeit viele Abende. Unbestrittener Höhepunkt der Orientierung sind jedoch die Tage der offenen Tür.

Aus Schulsicht ist ein gut besuchter Tag der offenen Tür Anerkennung für die geleistete Arbeit und die Wahrnehmung der Schule in der Stadt. Aus Elternsicht bietet ein solcher Tag die Möglichkeit, Schulschwerpunkte, Programmatik und das Lehrerkollegium in verdichteter, wenngleich auch hochglanzpolierter Form zu erleben. Eltern bekommen einen Eindruck, den bis dahin keine andere Informationsquelle gleichwertig vermitteln konnte: Wie ist die Atmosphäre an der Schule? Wie gehen Lehrkräfte miteinander um, mit den Eltern, die als Gäste kommen, wie mit den Schülerinnen und Schülern? Ebenfalls interessant: Wie gehen Schülerinnen und Schüler miteinander um, wie reagieren sie auf die Fragen der Gasteltern und -kinder? Und da gibt es in diesem Jahr ein coronabedingtes Problem. Die Tage der offenen Tür mussten entfallen. Die Schulen haben – in unterschiedlicher Konzeption – digitale Formate entwickelt, um Eltern ansprechend und kurzweilig zu informieren. So ist ein kleiner atmosphärischer Einblick möglich, der ergänzt werden kann durch die persönliche Kontaktaufnahme zur Schule.