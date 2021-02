Brisantes Pokal-Duell gegen Dortmund : Hammer-Tage für Gladbach - Königsklasse in Serie

Marcus Thuram schoss Gladbach 2019 beim BVB in Führung. Am Ende dreht Dortmund das Spiel noch. Foto: dpa/Bernd Thissen

Gladbach erwischt im Pokal-Viertelfinale eines der Spitzenteams, die noch im Wettbewerb sind. Die Bilanz gegen den BVB ist jedoch positiv. Und: Bislang setzte sich immer das Heim-Team durch.

Statt drei Reisen in Folge schließt sich das Pokal-Duell mit Dortmund ans Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City (vermutlich im Ausland) und das Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. Für Roses Mannschaft bedeutet das: dreimal Königsklasse nacheinander. Und am Wochenende nach dem Pokal kommt mit Bayer 04 Leverkusen ein Fast-Champions-Ligist.