Doktor-Kolumne aus Mönchengladbach : Gebt Kindern einen Rhythmus!

Mönchengladbach Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinander gewirbelt. Zur Zufriedenheit gehört aber ein fester Rhythmus, findet unsere Kolumnistin. Die Kinder- und Jugendärztin erklärt, wie ein Tag strukturiert werden sollte.

Auch für Säuglinge ist ein Rhythmus hilfreich. Das heißt: Es empfiehlt sich, in wachen Phasen am Tage für je 20 bis 30 Minuten ein sogenanntes Autonomietraining anzubieten mit Anregungen zum Schauen, Hören und Fühlen. Dazu kann man das Baby in Bauchlage auf eine Decke mit ein wenig Spielzeug legen. Gleiche kurze Abläufe, die der Schlafenszeit vorausgehen, sind in der Regel unverzichtbar, wenn das erholsame Schlafen eingeleitet werden soll.