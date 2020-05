Corona-Statusbericht für Mönchengladbach : Stadt meldet keine neuen Infizierten

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist in Mönchengladbach seit dem Wochenende konstant geblieben. Am Montag waren weiterhin 108 Fälle registriert. Bis 14 Uhr lagen den Gesundheitsamt keine neuen positiven Nachweise vor.

Die Zahl der derzeit an Covid-19 Erkrankten stagniert in Mönchengladbach am Montag bei 108. Da dem Gesundheitsamtsamt keine neuen Infektions-Fälle bekannt wurden, blieb bis 14 Uhr auch die Anzahl der seit Beginn der Pandemie in der Stadt nachgewiesenen Fälle mit 578 auf dem gleichen Stand wie am Sonntag.Unverändert gelten 432 Patienten als genesen. Weiterhin sind 13 Erkrankte im Krankenhaus.