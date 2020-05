Zehn Jahre Wartezeit in Mönchengladbach : Neue Rettungswache für 11,7 Millionen Euro

Mönchengladbach Seit mehr als zehn Jahren warten Rheydter Feuerwehrleute auf ihre versprochene neue Unterkunft. Weil die alte abgerissen wurde, mussten sie 2016 in Garagen und Container ziehen. Ab 2021 soll gebaut werden.

Zum ersten Mal gibt es konkrete Pläne für eine neue Rettungswache in Rheydt. Und Animationsbilder zeigen auch, wie sie aussehen wird: ein langgezogener, leicht geschwungener, dreigeschossiger, ökologisch-nachhaltiger Bau aus Stahlbeton und Holz, der sich in der Form der Keplerstraße anpasst. Kein Vergleich zur jetzigen Unterkunft der Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Die mussten nämlich nach einer Pannenserie 2016 in Garagen und Container umziehen .

Eigentlich sollte die neue Rettungswache schon viel eher fertig werden. Vor einem Jahrzehnt gab es bereits einen Ratsbeschluss für einen Neubau. Doch der wurde schlichtweg vergessen, das eingeplante Geld anderweitig ausgegeben. Als dann 2016 das alte Gerätehaus abgerissen wurde, das auch von der Freiwilligen Feuerwehr Rheydt genutzt wurde, blieb den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Kräften nichts anderes übrig, als in Notbehelfe umzuziehen. Das war weder zweckmäßig noch gemütlich. Die beiden Garagen für die Freiwillige Feuerwehr boten so wenig Platz, dass Ausrüstung in Überseecontainer eingelagert werden musste, und in den Behelfscontainern wurde es im Winter so kalt, dass die Feuerwehrleute „schockgefrostet“ wurden und im Sommer bei Hitze „geröstet“.