Sonja Oberem spricht über ausgefallene Sport-Großveranstaltungen: : „Die Auswirkungen kann man sich denken“

Mönchengladbach Die ehemalige Spitzensportlerin aus Mönchengladbacherin spricht im Interview über ausgefallene Veranstaltungen und die Probleme der Leichtathleten in der Corona-Krise. Fit hält sie sich nach wie vor.

Die Mönchengladbacherin Sonja Obeream war eine Top-Triathletin und später eine Weltklasse-Marathonläuferin. Danach war sie als Funktionärin für einige Jahr Präsidentin des NRW-Triathlon-Verbandes und im Executive Board der European Triathlon Union tätig. Heute ist sie unter anderem Ge­schäftsführerin des Rhein-Marathon Düsseldorf, der wegen des Corona-Virus und dem Veranstaltungsstopp in Deutschland abgesagt werden muss­te. Im Interview spricht sie darüber und die Situation der Leichtathletik in der Corona-Krise.

Sie kennen beide Seiten des Spitzensports. Dadurch haben Sie noch beste Kontakte zum Triathlon und zum Laufsport. Corona hat auch die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht, die vorerst auf 2021 verschoben wurden. Was geht in den Sportlern aus Ihrer Sicht nun vor und wie verkrafte man als Top-Sportler solch eine lange Wettkampfpause?