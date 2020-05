Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Paul Seifert : „Wir blicken mit Vorsicht nach vorn“

Leitet seit sieben Jahren als Erster Vorsitzender die Geschicke des Mehrspartenvereins TV 1848: Paul Seifert. Foto: Jana Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Der Vorsitzende des TV 1848 spricht über die Wiederöffnung der Sportanlagen, Schutzmaßnahmen und was noch nicht geht. Der Verein orientiert sich in seinem Vorgehen stark an den Vorgaben der Landesregierung.