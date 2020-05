Erste Ergebnisse der Corona-Reihentests in Hochfeld : Zahl der Corona-Toten steigt auf 45

Duisburg Aktuell gibt es noch 169 Infizierte in Duisburg. Die Zahl der Tests liegt mittlerweile bei deutlich über 10.000. Die nächsten Lockerungen sind angelaufen, am Mittwoch öffnen auch die Freibäder wieder.

Insgesamt haben sich in Duisburg bisher in Summe 1036 Menschenmit dem Coronavirus infiziert. 45 Menschen sind inzwischen verstorben. Das teilte die Stadt am Montag mit. Am Freitag hatte die Stadt der gestorbenen Infizierten noch mit 42 angegeben. 822 Menschen sind wieder genesen, so dass es aktuell 169 Infizierte in der Stadt gibt. Zudem befinden sich derzeit 658 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In den Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 10.763 Corona-Tests durchgeführt. Medizinisch untersucht wurden in den Sichtungszentren bisher insgesamt 3083 Patienten. Wie berichtet werden in Hochfeld insgesamt 1060 Grundschüler der Grundschulen an der Friedenstraße, an der Brückenstraße und am Hochfelder Markt auf das Virus getestet. Von den ersten 160 Tests liegt das Ergebnis inzwischen vor: Alle waren negativ.