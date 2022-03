Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 31. März 2022) : Stadt meldet zwei Tote im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut bei 3066. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Zwei nachweislich mit Corona infizierte Mönchengladbacher sind im Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt in der Stadt auf 306. Die Werte im Überblick.

Zwei Mönchengladbacher sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 31. März. Die beiden Patientinnen (Jahrgang 1930 und 1934) sind demnach im Krankenhaus gestorben. Seit Pandemiebeginn sind insgesamt 306 Bürger mit oder an Covid-19 gestorben.

Zudem meldet das Amt am Donnerstag den Nachweis von 476 neuen Corona-Fällen – und damit weniger als am Vortag, an dem 598 Neuinfektionen übermittelt worden sind.